В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 44 человека

12 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В двух провинциях Китая в результате обрушения тайфуна "Лекима" в общей сложности погибли 44 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести.

В восточной провинции Чжэцзян, которая приняла на себя основной удар стихии, число погибших возросло до 39 человек, сообщили в местном штабе по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухой. Тайфун "Лекима" с порывами ветра до 187 км/ч обрушился на территорию провинции Чжэцзян 10 августа и принес в регион сильные ливни. "Лекима", ставший девятым по счету и самым сильным в этом году тайфуном, затронул 6,68 млн человек в данной провинции, 1,26 млн человек из них были переселены в безопасные места. От тайфуна пострадали посевы сельхозкультур на площади 234 тыс. га. Причиненный прямой экономический ущерб достиг 24,22 млрд юаней (около $3,4 млрд).

Ослабевший до тропического шторма циклон вечером 11 августа достиг побережья восточной провинции Шаньдун, района прибрежного города Циндао. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с. Тропический шторм, согласно официальным данным, унес в этой китайской провинции жизни 5 человек, 7 считаются пропавшими без вести. В той или иной степени он нарушил жизнь свыше 1,66 млн человек и нанес провинции Шаньдун ущерб на сумму более 1,4 млрд юаней (около $200 млн).

В регионах нарушено транспортное сообщение, поскольку местные власти были вынуждены отменять авиарейсы и приостанавливать железнодорожное сообщение. Спасательные работы продолжаются.-0-