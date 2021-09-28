В Китае из-за утечки газа на иностранном судне погибли три человека

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами утечки углекислого газа в восточной китайской провинции Чжэцзян на зарегистрированном в Панаме судне стали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс "Пэнпай".

Инцидент произошел вечером 27 сентября на одном из причалов уезда Дайшань, который находится на острове Сяньдао. Сообщается, что экипаж иностранного судна проводил проверку системы противопожарной безопасности перед отплытием. В результате допущенных технических нарушений произошла утечка углекислого газа в пассажирский отсек.

ЧП привело к гибели трех человек, еще двое пострадали и находятся на лечении. Их гражданство не уточняется. Расследование инцидента продолжается.-0-