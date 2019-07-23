В Китае из-за утечки ядовитого газа на заводе погибли 5 человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли и четверо пострадали в результате отравления ядовитым газом на биохимическом предприятии в округе Чжанцзякоу, провинция Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщает китайское информационное агентство China News Service .

Инцидент произошел вечером 22 июля на заводе Great Wall Biochemical Engineering Co. в уезде Хуайлай, когда работники компании чистили отстойник для сточных вод.

Пострадавшие были отправлены в местную больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Ведется расследование причин инцидента.-0-