В Китае из затопленной шахты на поверхность подняли 329 человек

15 декабря, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. 329 горняков были подняты на поверхность из затопленной угольной шахты в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

В день инцидента в шахту спустились 347 человек. К настоящему времени подтверждено более точное расположение зоны, где находятся заблокированные шахтеры, с которыми была потеряна связь.

В городе Ибинь провинции Сычуань 14 декабря в 15.26 произошло затопление угольной шахты. Шахта принадлежит компании "Фужун", входящей в корпорацию Sichuan Coal Industry Group. По состоянию на 8.00 15 декабря в результате происшествия погибли четыре шахтера, еще 14 остаются заблокированными.

Провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям направило на место инцидента 192 человека для участия в спасательной операции. Кроме того, были отправлены рабочие группы для руководства аварийно-спасательными работами и расследованием.-0-