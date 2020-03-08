В Китае излечился от коронавируса столетний пациент

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столетний житель китайской провинции Хубэй вылечился после инфицирования коронавирусом и выписан из больницы города Ухань 7 марта. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По информации агентства, китаец стал самым старым пациентом, излечившимся от COVID-19. Он был госпитализирован 24 февраля с симптомами инфицирования коронавирусом. Для его лечения применялась не только стандартная противовирусная терапия, но и традиционная китайская медицина, и переливание плазмы. Агентство отмечает, что столетний пациент сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах.-0-