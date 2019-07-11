В Китае на автобус с туристами обрушился кусок скалы

11 июля, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. По меньшей мере три человека погибли, четверо пропали без вести и 18 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в юго-западной провинции Сычуань (Китай).
Инцидент произошел днем на дороге в округе Сунпан в Тибетском автономном округе Аба. Во время проезда туристического автобуса по горной дороге на него обрушился кусок скалы. В автобусе находились 30 человек, включая водителя.
Все пострадавшие госпитализированы, ведутся спасательные работы.-0-
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