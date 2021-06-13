В Китае на продуктовом рынке взорвался газ, погибли 11 человек

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный взрыв произошел в воскресенье утром на продуктовом рынке в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй, Центральный Китай). По меньшей мере 11 человек погибли, 133 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая.

По его данным, из 133 пострадавших состояние 37 оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, причиной случившегося могла стать утечка газа. Взрыв произошел около 6.30 по местному времени (1.30 по московскому времени) в районе Чжанвань. В результате взрыва разрушено здание рынка, в окрестных домах выбило стекла.

Как сообщают очевидцы, несмотря на ранний час, в это время на рынке было много покупателей, кроме того, люди завтракали в расположенных рядом закусочных.

В городе заработали несколько станций переливания крови. Медики и власти призвали горожан прийти на них и сдать кровь.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.-0-