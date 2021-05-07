В Китае на ремонтном заводе произошел взрыв

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район) произошел взрыв на территории ремонтного завода. Об этом сообщает ТАСС.

По данным портала Sina, инцидент произошел в четверг около 13.10 по местному времени. В результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.

Из-за взрыва в воздухе образовалось большое облако белого дыма. Взрывная волна выбила стекла в жилых домах, повредила находящиеся вблизи транспортные средства, деревья. Как сообщила местная газета со ссылкой на заявление дежурного в администрации города Байсэ, взорвался, скорее всего, реагент, который используется при ремонте дороги.

По данным портала, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь. Детали инцидента устанавливаются, ведется следствие.-0-