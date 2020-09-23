В Китае нашли бронзовый сосуд возрастом около 2 тыс. лет

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале 2020 года в городе Саньмэнься в центральной провинции Китая Хэнань археологи обнаружили гробницу возрастом около 2 тыс. лет, самым интересным артефактом в которой был бронзовый сосуд в виде лебедя с сохранившейся в нем жидкостью, сообщает Daily Mail.

Ученые долго не могли выяснить, что за вещество содержится внутри. Недавние исследования показали: в графине, вмещавшем в себя три литра жидкости, находился алкоголь, который изготавливали в Китае во время ранней династии Западная Хань (206 г. до н.э. - 24 г. н.э.). Уточняется, что вещество являлось древним лекарством. Это было лечебное вино, которое применяли для остановки кровотечения и уменьшения воспалений.-0-