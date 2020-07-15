В Китае наводнения затронули более 6 млн человек

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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Цзянси на востоке Китая более 6,4 млн человек с 6 июля оказались затронуты наводнениями, вызванными проливными дождями, сообщает Синьхуа.
По данным штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции на вечер 14 июля, 654 тыс. жителей Цзянси были эвакуированы. Стихией повреждены 583,9 тыс. га сельхозугодий, уничтожены 123,6 тыс. га посевов. Прямой экономический ущерб оценивается в 11,76 млрд юаней ($1,7 млрд).
На участке берега реки Янцзы и озера Поянху в провинции Цзянси были созданы береговые насыпи протяженностью более 2,5 тыс. км. Уровень воды в этих районах значительно превысил допустимую отметку.-0-