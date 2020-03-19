В Китае назван эффективный препарат против коронавируса

19 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай завершил клинические исследования противовирусного препарата "Фавипиравир", который показал хорошую клиническую эффективность против новой коронавирусной пневмонии COVID-19, сообщил директор Государственного центра развития биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь.

"Фавипиравир", препарат от гриппа, который был одобрен для клинического применения в Японии еще в 2014 году, не проявил явных побочных реакций в ходе клинических испытаний при борьбе с коронавирусом, рассказал Чжан Синьминь.

По его словам, в клиническом испытании в больнице Шэньчжэня (провинция Гуандун на юге Китая) приняли участие более 80 пациентов, 35 из них принимали "Фавипиравир". Результаты показали, что пациенты, получавшие лечение препаратом, выздоровели спустя четыре дня, а те, которым не давали препарат, побороли вирус за 11 дней. Кроме того, практически у всех 35 пациентов заметно улучшилось состояние легких. Среди тех, кто не принимал "Фавипиравир", лишь в 62% случаев были зафиксированы заметные улучшения в органах дыхания.

"Фавипиравир" рекомендован медицинским командам и должен быть включен в план диагностики и лечения от COVID-19 как можно скорее, добавил директор центра.-0-