В Китае несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и опрокинулись

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария произошла сегодня на железной дороге в провинции Хунань в Центральном Китае. Несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись, сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент случился примерно в 12.00 по местному времени в районе города Чэньчжоу, на месте аварии произошло возгорание. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

К месту происшествия направлены спасатели и машины скорой помощи. Ведется следствие.-0-