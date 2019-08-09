В Китае объявлен красный уровень опасности из-за супертайфуна

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае объявлен наивысший красный уровень опасности в связи с приближением к восточному побережью страны супертайфуна "Лекима". Власти приняли решение о временной отмене 20 железнодорожных пассажирских рейсов в прибрежных районах, сообщило Центральное телевидение Китая .

Регулярные рейсы между Пекином, Фучжоу, Вэньчжоу, Нинбо, Тайчжоу, Нанкином, Ханчжоу и другими городами временно будут приостановлены.

По прогнозам Центральной метеорологической службы Китая, тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 км/ч. Ожидается, что к раннему утру субботы он достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов и ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань, где за три дня может выпасть 250-400 мм осадков, а в отдельных районах это значение превысит 400 мм. Скорость ветра в центральной части "Лекимы" сейчас составляет 60 м/с.

Кроме того, судя по траектории движения циклона, он накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа прогнозируются мощные порывы ветра. Синоптики предупреждают о вероятности наводнений и других катастроф. Местные власти рекомендовали всем судам, находящимся в море, избегать опасных районов и укрыться в портах, укрепить портовые сооружения, а жителям оставаться в безопасных местах. -0-