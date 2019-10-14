В Китае обрушилось здание банка

Фото Синьхуа-БЕЛТА
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Цзилинь при обрушении здания банка четырех строителей спасли и еще двое остаются под завалами, сообщило агентство "Синьхуа".
ЧП произошло сегодня в 6 утра по местному времени в ремонтируемом здании филиала Аграрного коммерческого банка Китая в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Спасатели смогли извлечь из-под обломков четырех человек, которые затем были отправлены в ближайшие больницы.
Поиски еще двух строителей продолжаются, ведется следствие.-0-