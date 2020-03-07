В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались около 70 человек

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 человек оказались под завалами обрушившегося здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.

Сейчас спасатели и полиция разбирают завалы. Из-под обломков уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Причины обрушения выясняются, идет следствие.-0-