В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались около 70 человек

Скриншот из видео
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 человек оказались под завалами обрушившегося здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
剛剛發生，福建泉州鯉城區南環路酒店整座倒塌！ pic.twitter.com/MYlFtp5t6I— Liberty (@dDy7OQj4xS23mkv) March 7, 2020
Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.
Сейчас спасатели и полиция разбирают завалы. Из-под обломков уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.
Причины обрушения выясняются, идет следствие.-0-