В Китае обрушился кран на мосту – пять человек погибли

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом говорится в распространенном заявлении правительства уезда Мянь городского округа Ханьчжун, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 14:25 по местному времени - во время проведения строительных работ на мостовом переезде в округе Ханьчжун консольно-шлюзовой кран накренился и рухнул.-0-