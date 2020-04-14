В Китае одобрили испытание на людях двух вакцин против COVID-19

14 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае одобрено начало клинических испытаний двух инактивированных вакцин против COVID-19.

Уточняется, что вакцины разработаны Уханьским институтом биологической продукции при китайской государственной фармацевтической корпорации Sinopharm и Пекинской научно-исследовательской компанией Sinovac. К настоящему моменту уже запущены клинические испытания вакцин.

Это первая в Китае партия инактивированных вакцин против COVID-19, получивших одобрение на испытания на людях. Вакцины, полученные после ликвидации патогенных микроорганизмов для повышения иммуногенности, обладают такими преимуществами, как контролируемые стандарты качества и широкий диапазон клинического использования. Они могут применяться для массовой прививки. Безопасность и эффективность вакцин могут оцениваться по общепризнанным международным стандартам.

Разработчики новых вакцин имеют мощности для масштабного производства и готовы к удовлетворению экстренной потребности в этих препаратах.-0-