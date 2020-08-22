В Китае одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса, созданной на основе клеток насекомых. Об этом сообщила в субботу газета Global Times, передает ТАСС

По информации издания, препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета (Юго-Западный Китай), специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт. Вакцина уже опробована на животных. Китайские медики подчеркивают, что этот препарат, работа над которым ведется уже много месяцев, "до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов".

Новая вакцина будет производиться как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньском университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.

Ранее китайская фармацевтическая корпорация Sinopharm объявила, что в декабре планирует начать продажи инактивированной вакцины от коронавируса. Цена за две инъекции составит порядка 1 тыс. юаней (около $144). Специалисты компании утверждают, что у 97% вакцинированных антитела вырабатываются после первой прививки, а после повторной иммунитет гарантирован практически на 100%.-0-