В Китае одобрили комбинированный препарат на основе антител для лечения COVID-19

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское управление по лекарственным средствам одобрило первый в стране комбинированный препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител, который значительно снижает количество госпитализаций и смертность среди пациентов из группы высокого риска, сообщает газета The Guardian.

Моноклональные антитела - это тип белка, который прикрепляется к белку коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Указано, что лечение включает в себя комбинацию двух препаратов, вводимых с помощью инъекций, и может использоваться для лечения определенных случаев, которые могут прогрессировать по степени тяжести. По данным клинических испытаний, комбинированная терапия может снизить риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%.

Как отмечают местные СМИ, в прошлом месяце лечение этим препаратом применялось у пациентов, инфицированных коронавирусом, во время местных вспышек.-0-