В Китае открыли "бьющийся" стеклянный мост

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Гуйчжоу открыли "бьющийся" стеклянный мост, передает телеканал "МИР 24" .

На 200-метровой высоте гости и туристы могут полюбоваться красотами природы и получить немало адреналина. Оснащенное технологиями 5D прокатное стекло с шумом трескается под ногами, а уже через мгновение под ним, словно в прозрачной реке, проплывают рыбы.

В Китае построили около 10 подобных конструкций.-0-