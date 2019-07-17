В Китае открыли "бьющийся" стеклянный мост

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Гуйчжоу открыли "бьющийся" стеклянный мост, передает телеканал
На 200-метровой высоте гости и туристы могут полюбоваться красотами природы и получить немало адреналина. Оснащенное технологиями 5D прокатное стекло с шумом трескается под ногами, а уже через мгновение под ним, словно в прозрачной реке, проплывают рыбы.
В Китае построили около 10 подобных конструкций.-0-
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