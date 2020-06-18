В Китае открыли механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские исследователи открыли новый механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток. Результаты исследования были опубликованы в международном журнале Cell Death and Disease, сообщает Синьхуа.

Холодная атмосферная плазма (CAP) уже признана новой многообещающей противораковой терапией, которая способна сдержать рост раковых клеток, не нанося значительного ущерба здоровым клеткам.

Исследователи из Хэфэйского института физической науки при Академии наук Китая обнаружили, что CAP-терапия не только замедляет рост и распространение раковых клеток, но и позволяет более быстро и агрессивно их убивать, чем радиотерапия. В частности, использование CAP может привести к пироптозу - программируемой некротической гибели клетки.

"САР при воздействии на раковую клетку активизирует белок GSDME, который может, как нож, пробить отверстия в клеточной мембране. Когда мембрана разрывается, раковая клетка гибнет", - пояснил глава исследовательской команды Хань Вэй.

Некротическая смерть раковых клеток также может инициировать тревожный сигнал, который позволяет иммунной системе распознавать раковые клетки и убивать их как инородное вещество.

Хань Вэй убежден, что открытие его команды полезно для более глубокого понимания плазменной терапии и разработки новой методики лечения раковых заболеваний.-0-