В Китае перевернулся грузовик и задавил группу людей: 8 человек погибли, 11 травмированы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае грузовик с гравием перевернулся на дороге в центральной провинции Хэнань и задавил группу людей, в результате чего восемь человек погибли, 11 получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в социальной сети Weibo заявление местных властей.

Авария произошла 15 сентября в городе Синьян. За несколько часов до инцидента там же проезжал грузовик, который перевозил чеснок. Часть продуктов выпала из транспортного средства и оказалась на дороге. Во второй половине дня на этом месте собрались местные жители, чтобы собрать плоды и расчистить проезжую часть. В результате эти люди погибли под колесами автомашины.

Причины происшествия устанавливаются.-0-