В Китае под завалами рухнувшего отеля остаются 22 человека

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате обрушения отеля в Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь (Китай) погибли 10 человек, еще 22 остаются под завалами, сообщает газета China Daily.

В гостинице Синьцзя был создан карантинный пункт для временного размещения людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Когда произошел обвал, в отеле находилось 80 человек, 58 были размещены на карантин.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, из-под завалов спасатели вытащили 49 человек, 10 из них были мертвы. В настоящее время продолжаются поиски еще 22 человек. 9 выбрались сами.

Причины обрушения отеля Синьцзя, которое произошло вечером 7 марта, устанавливаются.-0-