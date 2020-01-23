В Китае подтвержден 571 случай заражения пневмонией нового типа

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 571, сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй.

Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Как сообщает Синьхуа, в общей сложности 5897 человек имели тесные контакты с больными. Среди них 4928 человек находятся под медицинским наблюдением, остальным 969 оно не нужно.

Инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

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