В Китае погребенные под завалами шахты рабочие отправили записку спасателям

Фото Синьхуа

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария на золотодобывающей шахте в городе Цися, который административно подчиняется городу Яньтай в Китае, произошла 10 января. До сих пор под завалами остаются люди, которые сумели отправить спасателям записку, сообщает Синьхуа. Рабочие, находящиеся в ловушке более недели, в воскресенье с помощью подъемной установки направили спасателям записку, в которой говорилось, что 12 шахтеров все еще живы, из них четверо ранены, а состояние остальных 10 неизвестно. "Мы сильно истощены и остро нуждаемся в лекарствах для желудка, болеутоляющих, пластырях и противовоспалительных для наружного применения. У трех из нас высокое давление. Надеемся, что спасательная операция не прекратится и у нас будет надежда, спасибо ", - говорилось в записке. Предполагается, что взрыв прогремел примерно в 240 м от входа на объект. 22 рабочих в тот момент находились на расстоянии более чем 600 м от него.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!