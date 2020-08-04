В Китае полчища саранчи атаковали более 10 тыс. га сельхозугодий

4 августа, Куньмин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. На юго-западе Китая в провинции Юньнань полчища саранчи атаковали более 10 тыс. га сельхозугодий.

По заявлению местных властей, от нашествия саранчи в общей сложности пострадали девять административных единиц уездного уровня в четырех округах и городах провинции, включая Пуэр и Сишуанбаньна-Дайский автономный округ.

Увеличение площади оккупированных саранчой угодий было вызвано второй волной миграции насекомых, которая, в свою очередь, была обусловлена прояснившейся погодой и подходящей температурой воздуха.

Как рассказали в провинциальном отделе руководящей группы по борьбе с нашествием саранчи, для борьбы с вредителями используют химические и биологические средства. На сельхозугодиях площадью более 34 тыс. га пестициды распыляют при помощи дронов. Для проведения данной работы мобилизованы более 80 тыс. человек.

По словам экспертов, количество саранчи на территории Китая постепенно уменьшается, однако численность ее популяции все еще велика, и ареал распространения остается широким.-0-