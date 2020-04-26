В Китае пожар в караоке-баре унес жизни 5 человек

26 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В результате пожара, произошедшего в одном из караоке-баров города Тайбэй, погибли 5 человек и 49 пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

По сообщению агентства, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, при транспортировке в больницу у двоих из них отсутствовали признаки жизни, а семеро находились без сознания.

Пожар произошел в баре, расположенном на пятом этаже 14-этажного здания. Через полчаса он был потушен. 156 человек были спасены из огня. около 200 эвакуированы.

Как сообщает агентство, в момент возгорания один из лифтов был остановлен на ремонт, а противопожарная сигнализация, вентиляционная система и спринклеры были выключены.

Ведется расследование.-0-