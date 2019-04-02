В Китае представили самый длинный в мире электробус

2 апреля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. В китайском Шэньчжэне представили 27-метровый электроавтобус BYD "K12A", который вмещает 250 человек при полной нагрузке и движется со скоростью 70 км/ч.
"K12A" имеет полностью алюминиевую конструкцию кузова. В дополнение к базовым технологиям самого продвинутого аккумулятора, двигателя и электронного управления BYD в "K12A" также инновационно встроен полный четырехколесный привод распределенного типа для железнодорожного транспорта.
Электроавтобус с тремя отсеками, который также называют "наземным поездом", поможет значительно повысить эффективность перевозок.-0-
Ell bus más grande de la historia de los eléctricos, el BYD K12A hecho para @transmilenio y otros sistemas BRT del mundo, evitará 193 tons de CO2 equivalentes a sembrar 8.900 árboles pronto transmitiremos desde nuestra casa matriz @Shenzhen China @BYD #bus #Colombia pic.twitter.com/pU3oRc93MB— BYD Eléctricos Col (@BYD_Electricos) 1 апреля 2019 г.
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