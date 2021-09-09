В Китае прекратили выдавать разрешения на выпуск онлайн-игр

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая временно прекратили выдавать разрешения на выпуск новых онлайн-игр, сообщает газета South China Morning Post

Такое решение было принято в рамках кампании по борьбе с игровой зависимостью среди молодежи. Правительство Китая намерено сократить количество новых игр в стране, которая является крупнейшим в мире отраслевым рынком.

Ранее власти КНР приняли решение запретить несовершеннолетним играть в онлайн-игры более 3 часов в неделю. Лицам до 18 лет разрешено играть в онлайн-игры в течение одного часа с 20.00 до 21.00 по пятницам, выходным и праздничным дням.-0-