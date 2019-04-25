В Китае при аварии на стройплощадке погибли 11 человек

25 апреля, Шицзячжуан /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайском городе Хэншуй (провинция Хэбэй) в результате крушения лифта-подъемника на одной из строительных площадок погибли 11 человек, еще двое получили тяжелые травмы.
По сообщению местной администрации, инцидент произошел 25 апреля около 8.00 по местному времени на стройке в районе Таочэн.
Раненые госпитализированы. Причины аварии выясняются.-0-
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