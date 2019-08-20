В Китае при сходе селя один человек погиб и трое пропали без вести

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Китая в уезде Вэньчуань при сходе селя один человек погиб и трое пропали без вести, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Селевые потоки, вызванные проливными дождями, привели к отключению электричества и оборвали линии связи в поселках Саньцзян, Шуймо и Иньсин, заблокировали дороги между Вэньчуанем и Чэнду, административным центром провинции Сычуань, а также уездом Лисянь.

По информации управления чрезвычайными ситуациями провинции Сычуань, во время спасательной операции двое пожарных пропали без вести. Позже гибель одного из них была подтверждена, второму оказана неотложная медицинская помощь.

Более того, селевые потоки повредили водонапорный завод в поселке Волун, в результате чего три человека пропали без вести и еще трое оказались заблокированными после того, как производственные и жилые районы местной гидроэлектростанции были затоплены водой.

Власти направили в пострадавшие районы 9 спасательных лодок, 29 транспортных средств и 115 спасателей.-0-