В Китае при столкновении танкера с баржей погибли 8 человек

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум восемь человек погибли, шесть числятся пропавшими без вести в результате столкновения танкера и баржи на востоке КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Местные власти проинформировали о ЧП в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая, в результате которого одно судно загорелось, а другое затонуло. Столкновение произошло в четверг. Спасатели извлекли из воды 3 из 17 членов двух экипажей, которые оказались в воде.

Поиски продолжаются. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.-0-