21 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае при взрыве на химзаводе погибли 6 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщили местные власти.

В Китае произошел взрыв на химзаводе Точное число пострадавших пока неизвестно. Заблокированными под завалами остаются рабочие.

Взрыв прогремел в одном из цехов по производству этилбензола на заводе компании химической промышленности "Тяньцзяи" в восточной кпровинции Цзянсу.

По словам очевидцев, взрывная волна выбила стекла в окнах жилых домов, расположенных недалеко от места взрыва, а также разрушила некоторые близлежащие заводские постройки.

Для ликвидации пожара задействованы 86 единиц техники.-0-