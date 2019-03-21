21 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае при взрыве на химзаводе погибли 6 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщили местные власти.
Взрыв прогремел в одном из цехов по производству этилбензола на заводе компании химической промышленности "Тяньцзяи" в восточной кпровинции Цзянсу.
По словам очевидцев, взрывная волна выбила стекла в окнах жилых домов, расположенных недалеко от места взрыва, а также разрушила некоторые близлежащие заводские постройки.
Для ликвидации пожара задействованы 86 единиц техники.-0-
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