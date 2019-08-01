В Китае при взрыве на шахте погибли четыре человека

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли, еще трое оказались заблокированы под землей в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу (юго-запад Китая), сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел 31 июля около 11.00 (белорусское время) на угольной шахте в поселке Лянъянь города Бицзе. В результате трагедии восемь человек оказались под землей. К 3.30 (белорусское время) 1 августа из шахты спасли одного человека, четверо погибли и трое остаются под землей.
Спасательная операция продолжается. Причина аварии выясняется.-0-
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