В Китае при взрыве вблизи химзавода погибли 22 человека

28 ноября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В результате взрыва, произошедшего сегодня в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй (Северный Китай) 22 человека погибли, еще 22 получили ранения.

По сообщению администрации города Чжанцзякоу, взрыв прогремел примерно в 0.40 вблизи химической компании "Шэнхуа" в поселке Дацангай города Чжанцзякоу. Вызванный взрывом пожар охватил 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1