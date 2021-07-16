В Китае при затоплении шахты пять человек пропали без вести

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек числятся пропавшими без вести в результате затопления шахты на территории города Юйлинь в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Как уточняется, авария произошла 15 июля в 15.25 по местному времени в шахте горнопромышленной компании "Хуажуй хаоцзялян майнинг".
По имеющейся информации, одновременно с приливом воды шахту завалило песком.
Специалисты ведут поисково-спасательные работы.-0-