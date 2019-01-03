В Китае при землетрясении пострадали почти 800 человек

3 января,Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Сычуань в результате землетрясения магнитудой 5,3 по меньшей мере 774 человека пострадали, 691 дом, в котором проживали более 270 семей, поврежден.

Администрация провинции направила к месту происшествия предметы первой необходимости. Продолжается переселение местных жителей в безопасные районы.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 3 января в городском округе Ибинь китайской провинции Сычуань. Толчки зафиксированы в 8.48 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. По состоянию на 14.00 по местному времени в регионе был зафиксирован 41 афтершок, каждый магнитудой менее 3,0.-0-