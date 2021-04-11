В Китае признали низкую эффективность своих вакцин от коронавируса

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработанные в Китае вакцины от коронавируса показывают невысокую эффективность. Об этом сообщает портал Известия со ссылкой на главу Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу.

"Сейчас формально обсуждается вопрос о том, следует ли нам использовать для процесса иммунизации разные вакцины из разных технических линий", — цитирует слова Гао Фу агентство AP.

Ранее, 1 апреля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская компания TopRidge Pharma договорились о производстве российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в количестве более 100 млн доз на 50 млн человек в Китае.

TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding, одной из ведущих компаний на фармацевтическом рынке Китая) получит право на распространение российской вакцины в материковой части Китая, а также в Гонконге, Макао и Тайване после одобрения регулирующих органов.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. "Спутник V" был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.-0-