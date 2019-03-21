В Китае произошел взрыв на химзаводе

21 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В восточной китайской провинции Цзянсу произошел взрыв во время пожара на заводе компании химической промышленности "Тяньцзяи", сообщают местные власти.

Точное число пострадавших пока неизвестно. Заблокированными под завалами остаются рабочие. По словам очевидцев, взрывная волна выбила стекла в окнах жилых домов, расположенных недалеко от места взрыва, а также разрушила некоторые близлежащие заводские постройки.

Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента и выяснению его причин.-0-