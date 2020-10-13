В Китае пройдет общенациональная перепись населения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае каждые 10 лет проводится общенациональная перепись населения. Последняя перепись в этой самой густонаселенной стране мира показала, что численность ее населения увеличилась до 1,37 млрд человек, сообщает Синьхуа.

В Пекине уже начались подготовительные работы к проведению седьмой всекитайской переписи населения, которые продлятся 21 день - с 11 по 31 октября этого года. На этом этапе работники по переписи выяснят статистику жилья каждого района и проинформируют жителей о предстоящей переписи.

Эти работы имеют большое значение в преддверии очередной общенациональной переписи населения, которая начнется 1 ноября этого года. Помимо посещений на дому, работники начертят карты микрорайонов, в которых будет проведена перепись, составят список имен и фамилий глав домохозяйств, а также будут ежедневно сообщать о полученных основных демографических данных.

Соответствующая работа будет осуществляться с использованием портативных цифровых устройств, а данные, предоставленные респондентами, будут в режиме реального времени загружены в базу данных Государственного статистического управления КНР в зашифрованном виде.-0-