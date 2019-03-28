В Китае прошла операция по шунтированию сосудов с помощью робота

28 марта, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае успешно провели хирургическую операцию по шунтированию сосудов с помощью робота. Этот шаг ознаменовал начало использования роботизированных систем в сосудистой хирургии.

"При традиционной операции необходимо делать разрез в 10-15 см в нижней части живота пациента, после чего обычно остается довольно большая рана", - заявил главный хирург Хао Инсюэ. Он добавил, что на основе состояния больного было принято решение провести операцию с помощью робота-хирурга.

В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное.-0-