В Китае прошла операция по шунтированию сосудов с помощью робота

28 марта, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае успешно провели хирургическую операцию по шунтированию сосудов с помощью робота. Этот шаг ознаменовал начало использования роботизированных систем в сосудистой хирургии.
"При традиционной операции необходимо делать разрез в 10-15 см в нижней части живота пациента, после чего обычно остается довольно большая рана", - заявил главный хирург Хао Инсюэ. Он добавил, что на основе состояния больного было принято решение провести операцию с помощью робота-хирурга.
В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное.-0-
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