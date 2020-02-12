В Китае растет доля вылечившихся от коронавируса пациентов

12 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В КНР доля пациентов, вылечившихся от нового типа коронавируса, за две недели увеличилась с 1,3% до 10,6%, сообщил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"В целом эпидемическая ситуация остается по-прежнему очень серьезной, однако в силу принятых мер появились положительные изменения. Наблюдается относительно быстрый рост числа вылеченных от коронавируса пациентов. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января - он составлял 1,3%. К 11 февраля он увеличился до 10,6%", - подчеркнул представитель ведомства.

"Темпы прироста количества больных также снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день. Максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания был зафиксирован 5 февраля и составил 5328, к 11 февраля он снизился до 3342. Снижение этих двух показателей составило 48,2% и 37,3% соответственно", - указал представитель ведомства.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля число зараженных вирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1113 умерли, выздоровели 4740.-0-