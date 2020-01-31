В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

31 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Экспресс-тест для выявления коронавируса нового типа 2019-nCoV разработали эксперты в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая.

В городском управлении науки и технологий города Уси сообщили, что с помощью этого теста вирус можно выявить за 8-15 минут. Он обладает высокой чувствительностью, прост в использовании и удобен при транспортировке.

Экспресс-тест разработали эксперты Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и одной из высокотехнологичных компаний в Уси.

Устройство уже используют в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, сейчас налаживают его массовое производство. Компания заявила, что готова производить комплекты в количестве 4 тыс. экземпляров в день.-0-