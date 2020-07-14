14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае разрешили возобновить межрегиональные групповые турпоездки, въездной и выездной туризм пока еще под запретом, сообщает ТАСС.

Ограничения на групповой туризм были введены из-за коронавируса и действовали почти полгода. Теперь Министерство культуры и туризма КНР заявило о возможности групповых поездок между провинциями (районами, городами). Разрешается реализация пакетов услуг "авиабилет плюс гостиница".

Вместе с тем ограничения сохраняются для районов КНР со средним и высоким уровнем эпидемиологической угрозы.

Популярные туристические места могут принимать больше путешественников. Если ранее число туристов не должно было превышать 30% максимальной пропускной способности объектов, то теперь этот потолок подняли до 50%.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. С этого времени там подтверждено 83,6 тыс. случаев COVID-19, умерли более 4,6 тыс. человек.-0-