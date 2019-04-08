В Китае ребенок выпал из окна 26 этажа и отделался только переломом руки

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае шестилетняя девочка случайно выпала из окна квартиры на 26 этаже и выжила. Ролик с камеры видеонаблюдения опубликовало издание Daily Mail .

Инцидент произошел в городе Чунцин. На кадрах видно, как ребенок выпадает из окна многоэтажного дома, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. После этого девочка встает и уходит.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь и обнаружили перелом правой руки. Она находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.-0-