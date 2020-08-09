В Китае самолет вернулся в аэропорт после подачи экстренного сигнала

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, вылетевший из Шэньчжэня на юго-востоке Китая, резко потерял высоту и подал экстренный сигнал. Воздушное судно направлялось в Сиань, расположенный в центральной части страны, сообщает РБК.

Лайнер вылетел в 7.32 по местному времени, однако спустя около 25 минут после взлета начал резко терять высоту, передает телеканал CCTV. За две минуты самолет снизился с 9297 до 3733 м.

После этого экипаж подал экстренный сигнал и взял обратный курс.

Позднее CCTV со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина инцидента устанавливается.-0-