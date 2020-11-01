В Китае шесть человек погибли при обрушении железнодорожного моста

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли, еще пять пострадали в результате обрушения железнодорожного моста в городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая. Об этом на своей странице в Twitter сообщила газета Global Times.

По ее сведениям, еще один человек числится пропавшим без вести.

Местные правоохранительные органы задержали сотрудников строительной компании, связанной с возведением моста. Управление по чрезвычайным ситуациям направило в Тяньцзинь следственную группу.

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