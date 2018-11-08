В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 6 человек погибли и 7 пострадали в результате взрыва на одном из заводов по производству химических удобрений в китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в городе Синьлэ, где на предприятии взорвалась печь. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведется следствие.-0-