В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 6 человек погибли и 7 пострадали в результате взрыва на одном из заводов по производству химических удобрений в китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Инцидент произошел в городе Синьлэ, где на предприятии взорвалась печь. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Ведется следствие.-0-
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