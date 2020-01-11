В Китае скончался первый заболевший новым типом коронавируса

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса. Он стал первой жертвой заболевания, сообщает Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

В конце декабря минувшего года власти города сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайские эксперты 9 января установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние семи из них оценивается как тяжелое. Еще два человека выписаны из больницы. Сообщается также, что специалисты скорректировали лечение, методы наблюдения и диагностики госпитализированных с пневмонией неизвестного происхождения.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-