В Китае сотрудник супермаркета напал на покупателей: два человека погибли, семь ранены

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Шэньян сотрудник супермаркета напал с ножом на покупателей. Как сообщает китайская газета The Paper, в результате инцидента два человека погибли, еще семь получили ранения.

По предварительным данным, между сотрудником супермаркета и одним из покупателей завязалась ссора. Причина конфликта неизвестна. Сообщается, что работник магазина ранил покупателя ножом. После этого злоумышленник бросился бежать, при этом он ранил ножом еще восьмерых покупателей.

Двое из пострадавших скончались от полученных ран. Полиция ведет поиски нападавшего.-0-